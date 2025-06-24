В Дагестане малолетняя девочка упала в кастрюлю с кипящим бульоном и не выжила

В Дагестане осудили мать, чья дочь упала в кипящий бульон и не выжила

В Дагестане вынесли приговор женщине, малолетняя дочь которой упала в кастрюлю с кипящим бульоном и не выжила. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 6 января текущего года, когда женщина оставила на полу электрическую кастрюлю с кипящим бульоном без присмотра. Ее малолетняя дочь поскользнулась и упала в кипяток, получив тяжелые ожоги. Несмотря на первоначальную экстренную госпитализацию, мать отказалась от дальнейшего лечения ребенка, и в результате девочка не выжила.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ. Ей назначено наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.

До этого в Петербурге годовалый ребенок обварился кипящим маслом. Он получил ожоги лица и груди первой и второй степени.

Ранее в Саратове трехлетний ребенок упал в ванну с кипятком.