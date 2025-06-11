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В Саратове трехлетний ребенок упал в ванну с кипятком

В Саратове трехлетняя девочка обварилась в ванне с кипятком
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Shutterstock

В Саратове несовершеннолетняя госпитализирована с ожогами после падения в ванну с горячей водой. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

Инцидент произошел 11 июня, трехлетняя девочка получила сильные ожоги, упав в ванну с горячей водой. Пострадавшую госпитализировали, она находится я в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства, при которых ребенок получил ожоги, выясняются. Также устанавливается, где в момент происшествия находились родители девочки. В региональном Минздраве отметили, что медицинская помощь ребенку оказывается в полном объеме.

До этого в Ленинградской области четырехлетний мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. У ребенка диагностированы ожоги ног. Похожий случай произошел в Уфе, где семимесячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. Пострадавший получил ожоги 30% поверхности тела, включая плечи, спину и ноги.

Ранее в Тверской области школьник обварил восьмилетнего друга кипятком в библиотеке.

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