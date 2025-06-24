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С Битмамы взыскали более 2 млрд рублей в пользу потерпевших

Суд взыскал почти 2,2 млрд рублей с криптоблогера Битмамы в пользу потерпевших
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bitmama888/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пресненский районный суд Москвы решил взыскать с блогера Валерии Федякиной, известной под псевдонимом Битмама, порядка 2,2 млрд рублей в пользу потерпевших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Во время заседания потерпевшими были признаны четверо криптоинвесторов.

«Исковые требования удовлетворить, взыскать с подсудимой в пользу потерпевших в счет возмещения материального ущерба: 837 148 869 рублей — Гагик Гулакян, 5 млн рублей — Юлия Захарчук, 830 332 247 рублей — Евгений Ройтман и 563 301 357 рублей Михаил Вестерфрид», — говорится в сообщении.

Суд приговорил блогера к семи годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе расследования стало известно, что Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту. Она обещала высокую прибыль, однако оставляла деньги себе.

Девушку задержали в Москве в сентябре 2023 года. По данным Telegram-канала Baza, знакомый блогерши обвинил ее в обмане — Битмама взяла у него 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но пропала. Суд отправил девушку в СИЗО несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности.

Ранее мать блогерши Битмамы признали малоимущей.

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