Блогершу Битмаму приговорили к семи годам колонии

Блогершу Валерию Федякину, известную под псевдонимом Битмама, приговорили к семи годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Федякина была признана виновной по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Выяснилось, что блогерша предлагала инвесторам вложения в криптовалюту. Она обещала высокую прибыль, однако оставляла деньги себе. Общая сумма ущерба оценили в 2,2 млрд рублей.

Федякину задержали в Москве в сентябре 2023 года. По данным Telegram-канала Baza, знакомый блогерши обвинил ее в обмане – Битмама взяла у него 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но пропала. Суд отправил девушку в СИЗО несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности.

Тогда Федякину обвинили в организации финансовой пирамиды. Блогерша выводила многомиллионные средства за рубеж в обход валютного контроля и ограничений. Полученные наличные средства она переводила в криптовалюту, которая хранилась на ее криптокошельке в ОАЭ.

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