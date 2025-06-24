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Россиянин случайно купил очень редкие кроссовки в обычном секонд-хенде

Mash: житель Калуги купил в секонд-хенде редкие кроссовки за 3,9 тысячи рублей
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Depositphotos

В Калужской области местный житель по имени Сергей всего за 3,9 тысячи рублей купил редчайшие кроссовки Adidas в обычном секонд-хенде. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Модель MOSKVA ZIL ZX500 разрабатывали для российского рынка, но так и не выпустили в связи с началом СВО. В итоге осталось только несколько тестовых пар, которые разошлись по секонд-хендам.

Сергей проверил эксклюзивность находки разными способами. Он даже связался с представителями Adidas в Германии, где ему подтвердили, что это та самая редкая модель.

Теперь мужчина рассчитывает перепродать ценную обувь коллекционерам за $30-40 тысяч долларов.

До этого сообщалось, что цены на популярные брелоки Лабубу в России достигли почти 20 тысяч рублей — это в 13 раз выше их стоимости в официальных магазинах Азии. В интернет-магазинах и магазинах для коллекционеров цены ниже — от 4,5 до 6,3 тысячи рублей, но все равно сильно превышают официальную стоимость.

Ранее стало известно, что можно купить за один биткоин в России прямо сейчас.

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