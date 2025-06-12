Стало известно, что можно купить за один биткоин в России прямо сейчас

За один биткоин в России можно купить 5-6 отечественных автомобилей

В июне 2025 года стоимость одного биткоина составляет около 9 миллионов рублей. Эта сумма позволяет российским инвесторам рассмотреть разнообразные варианты вложений: от недвижимости и автомобилей до готового бизнеса. В каких сферах можно эффективно использовать средства, посчитали и рассказали «Газете.Ru» аналитики криптовалютной биржи Exmo.me.

Сочи остается одним из самых привлекательных городов для инвестиций в недвижимость. Это объясняется сразу несколькими факторами: благоприятный климат, развитая инфраструктура и статус курортной зоны федерального значения. В 2025 году стоимость однокомнатных квартир в Сочи начинается от 4,2 миллиона рублей, что открывает возможности для покупки жилья в пределах 9 миллионов рублей с запасом.

Таким образом, за один биткоин можно купить две квартиры в Сочи на вторичке (1-комнатные, от 4,2 миллионов рублей) или одну комфортную 2-комнатную квартиру в центральной части города с ремонтом и удобной локацией (примерно 8–9 миллионов рублей).

Если рассматривать рынок Москвы, за 9 миллионов рублей можно найти студии или небольшие однокомнатные квартиры в Хамовниках, Шаболовке или рядом с Сити — в старом фонде или в новостройках комфорт-класса.

Цена квадратного метра нового жилья в России в 2024 году выросла на 30% в годовом исчислении, а на вторичном рынке — на 17–18 %. В Москве первичное жилье показало рост на 6% только за третий квартал 2024 года. Также ожидается сдержанный рост цен в 2025 году, на уровне инфляции (~9–12%) и умеренной премии за ликвидность жилья.

Таким образом, инвестиция в недвижимость демонстрирует постоянный среднегодовой доход около 15–25 %, с меньшей волатильностью по сравнению с криптовалютой.

Средняя стоимость нового автомобиля российского производства в 2025 году составляет 1,56 миллиона рублей. Это означает, что за один биткоин можно купить 5–6 таких автомобилей.

Популярные китайские автомобили обойдутся в среднем в 3,62 миллиона рублей — соответственно, можно приобрести две такие машины и останется сумма на страховку и обслуживание.

Альтернатива — один автомобиль премиум-класса: Audi, BMW или Mercedes-Benz в базовой или средней комплектации. В этот бюджет укладываются как седаны, так и кроссоверы.

Средний размер инвестиций для открытия одной кофейни по франшизе составляет около 2,5 миллиона рублей. Это значит, что за один биткоин можно открыть три кофейни — и сохранить резервный капитал.

Для салонов красоты порог входа — от 3 миллионов рублей. Таким образом, на один биткоин можно открыть два салона в популярных форматах или один премиальный салон с полным циклом услуг и более высокой арендной ставкой.

При выборе франшизы важно учитывать не только первоначальные затраты, но и условия договора, поддержку франчайзера, а также особенности рынка конкретного региона. Такой комплексный анализ позволяет минимизировать риски и создать эффективный бизнес, который при правильном управлении принесет стабильный доход и гарантирует долгосрочный рост капитала.

С учетом текущих экономических условий и стремления к диверсификации портфеля, инвесторы обращают внимание на альтернативные активы, такие как коллекционные предметы, драгоценные металлы и цифровые активы.

За один биткоин можно приобрести 9 бутылок вина Château Margaux 2000 (примерно 1 млн руб.). Востребовано на аукционах и среди коллекционеров золото — слиток весом 1 кг будет стоить примерно 6 млн руб. Можно также купить 3 NFT произведения искусства (примерно 3 млн руб. за единицу), 3 пары редких часов Rolex Daytona (примерно 2,5 млн рублей).

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