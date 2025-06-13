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В России монстрики Лабубу обходятся в разы дороже, чем в официальных магазинах

РИА Новости: в России брелоки с Лабубу продают в 13 раз дороже, чем в Азии
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charnsitr/Shutterstock/FOTODOM

Цены на популярные брелоки Лабубу в России достигли почти 20 тысяч рублей — это в 13 раз выше их стоимости в официальных магазинах Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ цен в российских торговых точках.

В Москве за новейшие версии брелоков в некоторых магазинах просят до 20 тысяч рублей, тогда как в Азии их можно купить всего за 1,5 тысячи. В интернет-магазинах и магазинах для коллекционеров цены ниже — от 4,5 до 6,3 тысячи рублей, но всё равно сильно превышают официальную стоимость.

Даже крупные фигурки и статуи Лабубу за рубежом стоят меньше, чем обычный брелок в России. Например, 40-сантиметровую куклу в Азии можно купить за 6,6 тысячи рублей, тогда как в Москве подобные экземпляры продают почти за 35 тысяч.

Лабубу — это милый зубастый монстрик, придуманный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом и выпускаемый китайским брендом Popmart. Игрушка представлена в виде коллекционных фигурок и мягких брелоков, которые в последнее время набрали мировую популярность.

Ранее редкого Лабубу продали на аукционе за рекордные почти 12 млн рублей.

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