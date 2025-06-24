В Забайкальском крае масштабный природный пожар охватил 4,5 тысячи гектаров

Пожар в Атамановке Забайкальского края охватил 4,5 тысячи гектаров. Прямой угрозы жилому массиву нет, об этом сообщает МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«Сотрудники ведомства отстаивают дачные кооперативы, детские лагеря и объекты экономики. Обстановка стабильная, прямой угрозы жилому массиву нет»‎, — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, к тушению привлечены более 250 специалистов и 65 единиц техники, в том числе самолет Ил-76, два борта Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

Накануне сообщалось, что площадь пожара в Атамановке составляет 2,5 тысячи гектаров. Пожар перешел, как рассказывали в МЧС, на несколько жилых построек в соседнем СНТ. Однако там сейчас никто не живет.

21 июня прокуратура Забайкалья инициировала проверку после распространения огня на несколько дачных хозяйств в Атамановке. Пожар в Атамановке возник 20 июня и занял площадь 65 га. В его ликвидации принимают участие около 280 специалистов с использованием 50 единиц техники.

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