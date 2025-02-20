Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как улучшить качество сна

Врач Сережина: маски для сна помогут улучшить качество ночного отдыха
close
Shutterstock

Отказ от использования гаджетов за час до отхода ко сну поможет улучшить качество ночного отдыха. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, вместо этого лучше почитать книгу или помедитировать. Она также рекомендует обеспечить темноту и тишину в спальне, для этого можно использовать светонепроницаемые шторы, маски для сна и беруши. Важно стараться ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, добавила эксперт.

«Питание перед сном тоже влияет на качество отдыха. Не переедайте на ночь и избегайте кофеина, алкоголя и никотина — они мешают выработке мелатонина. Регулярные физические нагрузки помогут снизить уровень стресса и улучшат сон. Но будьте осторожны: тренироваться лучше в первой половине дня, чтобы избежать перевозбуждения», — добавила Сережина.

Ученые из Пекинского лесного университета до этого установили, что сон на правом боку помогает снизить частоту переворотов, улучшить качество сна и избавиться от храпа. Однако такая поза подходит только для людей со здоровой пищеварительной системой.

Ранее ученые выяснили, какие люди лучше запоминают сны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами