Москвич лишился 16 млн рублей, пытаясь незаконно купить иностранную валюту

В Москве 27-летний мужчина потерял крупную сумму денег, пытаясь незаконно купить иностранную валюту. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

Все началось с того, что мужчина решил незаконно приобрести иностранную валюту и договорился о встрече с ранее знакомым ему обменщиком. Москвич встретился с обманщиками в офисе на Пресненской набережной, однако после проверки купюр злоумышленники скрылись с 16 млн рублей, оставив жертве взамен вместо настоящей валюты муляжи.

По российскому законодательству, операции с иностранной валютой разрешены только через уполномоченные банки и «ВЭБ.РФ». По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

До этого семья мошенников обманула жителей российского региона на 1,5 млн рублей. Они выманивали данные банковских карт и коды из СМС, получая доступ к счетам, после чего похищали деньги и оформляли кредиты на имена жертв.

Ранее в Энгельсе мошенники почти год обманывали женщину, желавшую заработать на инвестициях.