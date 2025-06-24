Семья мошенников обманула жителей российского региона на 1,5 млн рублей

В Волгограде семья мошенников обманула 26 человек на 1,5 млн рублей

В Волгограде «семейный подряд» мошенников обманул 26 человек на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Восемь злоумышленников, являющихся родственниками, под видом банковских работников обманули 26 жителей Ставрополья и двух жителей других регионов. Они выманивали данные банковских карт и коды из СМС, получая доступ к счетам, после чего похищали деньги и оформляли кредиты на имена жертв. Общий ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность преступников. В рамках расследования объединены 27 уголовных дел по статьям о покушении на мошенничество и хищении в особо крупном размере.

В данный момент семь обвиняемых находятся под стражей, один — под подпиской о невыезде. Дело с обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Волгограда.

Ранее в Ростове поймали курьера мошенников, укравшего у 103-летнего пенсионера 2,3 млн рублей.