В Энгельсе мошенники почти год обманывали женщину, хотевшую заработать на инвестициях

В Энгельсе Саратовской области мошенники в течение девяти месяцев обманывали 45-летнюю жительницу, которой пообещали доход от инвестиций. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, в 2024 году пострадавшая нашла в интернете объявление о получении прибыли от инвестиций и оставила заявку на сайте. После этого с ней связался незнакомец, который предложил вложить средства для получения заработка, на что та согласилась. В течение девяти месяцев якобы сотрудники инвестиционной компании предлагали ей новые способы для заработка.

Женщина передала аферистам в общей сложности 922 тыс. рублей. Через некоторое время она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту завели уголовное дело о мошенничестве.

Полиция Сахалинской области до этого сообщила, что на Сахалине пожилая женщина потеряла сбережения, пытаясь заработать на инвестициях. 76-летняя жительница Углегорска обратилась за помощью к правоохранителям. Она осознала, что стала жертвой мошенников лишь спустя десять месяцев общения с ними. За это время она потеряла более 145 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве поймали курьера, который по заданию мошенников забрал у женщины 9 млн рублей.