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В Госдуме предложили запретить продажу энергетиков в многолюдных местах

В ЛДПР предложили запретить продажу энергетиков рядом со школами и больницами
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Shutterstock/1take1shot

В Госдуме предложили запретить продажу энергетиков в многолюдных местах, включая образовательные, медицинские, культурные учреждения и близлежащие территории. Соответствующий законопроект депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодня энергетики можно покупать в «местах массового скопления людей», в связи с чем молодые люди без каких-либо ограничений приобретают и пьют напитки, которые вредят их здоровью. В связи с этим депутаты ЛДПР предлагают ввести запрет на продажу энергетиков в определенных местах на федеральном уровне.

Речь идет о запрете на продажу энергетиков «на территориях и в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры», а также менее чем в ста метрах от этих организаций.

«Для ЛДПР забота о детях — безусловный приоритет, они наше главное достояние. Поэтому мы предлагаем установить строгий запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков на территориях и в помещениях образовательных, медицинских, культурных объектов. По аналогии с существующими ограничениями в отношении табачной продукции. Мы должны оградить детей от употребления этой заразы!» — сказал Слуцкий.

До этого партия ЛДПР предложила ввести уголовную ответственность за повторную продажу энергетических напитков несовершеннолетним. По мнению парламентариев, введение уголовной ответственности станет весомым аргументом для продавцов, что снизит риски повторной продажи вредных напитков детям и подросткам.

Ранее британец лишился зубов из-за любви к энергетическим напиткам.

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