В Ленобласти отец обвинил знакомого в изнасиловании дочери и сам пошел под суд

В Ленобласти отца девочки будут судить за ложь о домогательствах в ее отношении

Житель Ленобласти предстанет перед судом за попытку оговорить знакомого. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Гатчине. 39-летний мужчина испытывал неприязнь к знакомому, поэтому он обратился в полицию и заявил, что тот якобы надругался над его дочерью 2023-го года рождения. В результате следователи стали разбираться в ситуации.

«По данному факту была проведена доследственная проверка, по результатам которой было установлено, что в отношении малолетней преступление против половой неприкосновенности совершено не было», – сообщается в публикации.

В отношении отца возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. На данный момент расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Архангельске кондуктора-мигранта осудили за домогательства. По версии следствия, 36-летний мужчина приставал к пассажирке, когда находился на рабочем месте. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Ранее жительницы Москвы сообщили о случаях домогательства в разных местах.