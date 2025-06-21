В Архангельске кондуктор-мигрант приставал к 14-летней пассажирке и получил срок

В Архангельске кондуктора-мигранта осудили за то, что он домогался школьницы

В Архангельске суд вынес приговор кондуктору-иностранцу, которого поймали на домогательствах в отношении 14-летней девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

36-летнего кондуктора автобуса задержали в январе текущего года. По версии следствия, находясь на рабочем месте, приставал к несовершеннолетней.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье о иных действиях сексуального характера. Фигуранта отправили под арест.

До этого в Петербурге осудили лжемассажиста, который подделал дипломы и якобы оказывал услуги несовершеннолетним пациенткам. Во время сеансов фигурант совершал развратные действия в отношении клиенток.

Его признали виновным и приговорили к семи годам лишения свободы. Помимо этого, он не сможет работать с несовершеннолетними в течение 19 лет.

Ранее мужчина домогался пьяной девушки-подростка на детской площадке в Петербурге.