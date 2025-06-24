Жительницы Москвы сообщили о случаях домогательства в разных местах

В Москве девушка написала заявление в полицию на парня, схватившего ее за ягодицы на улице в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Известно, что за последние дни несколько девушек рассказали о случаях домогательств в районе Китай-города и на Тверской.

22-летняя студентка Полина Хохлома поделилась историей, которая произошла с ней в прошлое воскресенье, 22 июня, на Китай-городе. Там к ней подошли двое мужчин, которые предложили познакомиться. После отказа один из них подошел ближе, начал улыбаться, а затем остановил ее и схватил за ягодицы.

«Как мне показалось, он очень долго меня держал, это не был просто шлепок. Он делал это до тех пор, пока я не среагировала. Потом он развернулся и пошел к другу, который все это снимал», — рассказала девушка.

После того, как студентке удалось успокоиться, она побежала за мужчинами и начала их снимать. По ее словам, она никогда раньше не сталкивалась с физическими домогательствами и поэтому расплакалась.

Позднее Полина написала заявление в полицию в отделе на Китай-городе. По словам пострадавший, сотрудница на контрольно-пропускном пункте полиций посмеялась над ее ситуацией.

«Чтобы написать заявление, нужно было пройти через рамки и сотрудницу, которая сидит там. Она спросила у меня, что случилось. Там было много людей, все было слышно, мне было неловко говорить, но я сказала. Сотрудница улыбнулась и начала звонить, сообщила кому-то об этом по телефону. Она сказала мне: «Ну что, неужели прям так сильно домогались, что нужно писать заявление?». Потом похихикала и пустила. Один из полицейских сказал мне: «Что в этом такого? Почему нельзя было дать леща и пойти дальше?». Сказал, что такие ситуации «решаются по-другому»», — сказала Полина.

По ее словам, там же она встретила еще одну девушку, которая рассказала о похожем случае.

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