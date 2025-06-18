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В РПЦ предложили размещать на тетрадках полезную информацию о ценностях России

Митрополит Никандр предложил размещать на тетрадях список традиционных ценностей
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Depositphotos

На школьных и других учебных тетрадях есть смысл размещать список традиционных для России и русской культуры ценностей. Об этом РИА Новости заявил председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин), выступая на одной из сессий Петербургского международного экономического форума.

«Вспоминаю свое школьное прошлое: на обороте тетрадки печатали гимн, таблицу умножения — ну, давайте там и напишем ценности традиционные. Пусть ребенок прочитает, задумается, придет домой, спросит: «Папа, что такое эта ценность?» А одна из ценностей звучит так — преобладание духовного над материальным», — заявил Никандр.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что утрата традиционных ценностей может быть опасна для России.

Путин добавил, что начал говорить о защите традиционных ценностей, когда увидел намерения внедрить в сознание россиян «идейки западного мейнстрима».

Ранее в Молдавии полиция применила силу к священнику на марше против ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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