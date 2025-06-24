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Врач перечислила полезные свойства жимолости

Врач Пристанский: жимолость богата витамином С
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Shutterstock

Жимолость богата витамином С — в 100 г продукта его содержится около 70 мг. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог-нутрициолог Роман Пристанский. Кроме того, по его словам, в ягоде достаточно низкий уровень простых углеводов.

«За счет большого количества флавоноидов эта ягода помогает нашему телу справляться с окислительным стрессом, то есть выводить продукты распада и так далее. Кроме того, жимолость ускоряет метаболизм и помогает сердечно-сосудистой системе благодаря витамину P и высокому содержанию калия», — отметил Пристанский.

Он добавил, что жимолость можно употреблять всем. Однако людям, имеющим повышенную кислотность желудка, стоит ограничить употребление этих плодов до 100-200 г в день.

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева до этого рассказала о полезных свойствах клубники.

По ее словам, ягода обладает большим количеством важных микроэлементов, которые воздействуют на органы зрения, когнитивные функции, поддерживают реологию крови, а также целостность, прочность и эластичность сосудистой стенки. Кроме того, они укрепляют иммунитет, обеспечивают профилактику онкопротекции и борются со старением организма в целом.

Ранее ученые рассказали о пользе черники для здоровья.

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