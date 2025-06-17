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Названо неожиданное полезное свойство клубники

Врач Королева: клубника обладает противораковыми свойствами
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Pexels

Клубника является очень полезной ягодой, обладающей большим количеством важных микроэлементов. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Клубника — это источник полифенолов и антиоксидантов, благодаря которым мы не только боремся со старением организма, но и укрепляем иммунитет, обеспечивающий профилактику онкопротекции и даже простудных заболеваний. В составе ягоды большой витаминно-минеральный комплекс», — рассказала специалист.

Она добавила, что полезные вещества, содержащиеся в ягоде, воздействуют на органы зрения, когнитивные функции, поддерживают реологию крови, а также целостность, прочность и эластичность сосудистой стенки.

До этого Королева говорила, что ягоды следует употреблять в умеренных количествах между основными приемами пищи. При этом не стоит заменять ими завтрак, обед или ужин.

В рацион детей до двух лет, по ее словам, следует вводить ягоды осторожно, наблюдая за реакцией.

Ранее стало известно, когда цены на клубнику в России максимально упадут.

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