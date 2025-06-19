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Ученые рассказали о пользе черники для здоровья

Pravda.Ru: черника поможет уменьшить вздутие живота
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Freepik.com

В чернике есть ценные биологически активные фенольные соединения, которые могут положительно повлиять на здоровье. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, эта ягода может уменьшить вздутие живота, очистить почки и кишечник. Кроме того, активные вещества в ней могут снизить высокий уровень сахара в крови, а также обладают детоксицирующим эффектом. Эксперты отметили, что черника является мощным природным источником антиоксидантов, помогающих в профилактике ряда заболеваний.

«Свежие исследования показывают, что в дозе черники столько же антиоксидантов, сколько в пяти других популярных овощах или фруктах, включая морковь, яблоки, брокколи и тыкву», — добавили в сообщении.

Ученые из Университета Эдит Коуэн до этого выяснили, что регулярное употребление богатых флавоноидами чая, темного шоколада, яблок и ягод может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и нейродегенеративных расстройств. В исследовании приняли участие более 120 тысяч человек в возрасте от 40 до 70 лет.

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