Руководитель Гидрометцентра рассказал о температуре воды на Черноморском побережье

Температура моря в Сочи прогрелась до комфортных для купания плюс 22℃, в Геленджике, Анапе и Туапсе — до 21℃. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик назвал «вполне симпатичной» температуру воды на Черноморском побережье.

Он отметил, что ранее большие объемы холодной воды в реках понизили температуру на побережье в районе Сочи. В данный момент она восстановилась и будет дальше повышаться.

В приморских городах Крыма фиксируется другая ситуация. В Алуште и Ялте температура воды составляет всего 11-12℃. Виной этому сгонный ветер, то есть ветер, который дует от берега в сторону моря, в результате чего вода отгоняется от берега. Море здесь начнет прогреваться только к концу недели, добавил Вильфанд.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в ближайшие дни в регионах Урала и Сибири ожидаются сильные дожди с грозой, градом и усилением ветра до 20 метров в секунду.

Ранее россиян предупредили об аномальной погоде до конца июня.