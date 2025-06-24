Россиянам рассказали о пользе йоги и медитации в борьбе со стрессом

Йога и медитация помогут вернуть внутренний баланс и снизить уровень стресса. Об этом RuNews24.ru рассказала доцент кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия», к.э.н., международный инструктор по хатха-йоге Анастасия Ожгихина.

По ее словам, даже 10 минут такой активности в день смогут сделать людей счастливее.

«Данные практики можно освоить в домашних условиях, без необходимости приобретения абонементов в фитнес-клуб, дорогого оборудования и даже без специальной одежды», — уточнила Ожгихина.

Эксперт отметила, что йога помогает человеку сосредоточиться на себе и оставить переживания о прошлом и будущем. Кроме того, во время выполнения упражнения можно сконцентрироваться на дыхании и ощущениях в теле.

Так, например, можно выполнять практику дыхание «квадрат», чтобы успокоиться, повысить концентрацию, сбалансировать нервную систему. Для этого нужно сесть, вдохнуть через нос на четыре счета, задержать дыхание на четыре счета, медленно выдохнуть на четыре счета и вновь задержать дыхание. Упражнение можно повторять в 5-10 циклов.

Инструктор по йоге Ирина Панина до этого говорила, что занятия йогой позволят улучшить циркуляцию лимфы и крови, вывести из тела токсины и избежать развития артритов и артрозов. По ее словам, такая практика помогает растянуть связки и суставы.

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