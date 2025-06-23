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Россиянам рассказали о пользе йоги для здоровья

Врач Панина: йога поможет избежать развития артритов и артрозов
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Занятия йогой позволят улучшить циркуляцию лимфы и крови, вывести из тела токсины и избежать развития артритов и артрозов. Об этом «Москве 24» рассказала инструктор по йоге Ирина Панина.

По ее словам, такая практика помогает растянуть связки и суставы.

«К тому же тренируются легкие — все за счет глубокого дыхания и упражнений, которые «раскрывают» дыхательные органы и распрямляют спину. Это также хорошо отражается на осанке», — отметила Панина.

Помимо этого, эта анаэробная нагрузка может улучшить стрессоустойчивость и адаптивные способности психики, а также убрать скованность тела. При этом йога не требует выполнения техники через боль и преодоление, поэтому ей могут заниматься даже пожилые люди.

Психиатр Роберт Уолдингер из Гарвардского Университета говорил, что для сохранения физического благополучия после 50 лет необходимы плавание и прогулки, а для укрепления психики — регулярная социальная активность. Доктор советует заниматься плаванием или йогой, а также регулярно гулять на свежем воздухе.

Ранее врач раскрыл преимущества физической активности.

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