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В Калининградской области введут режим ЧС

Режим ЧС введут в Калининградской области из-за последствий заморозков для урожая
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Александр Кряжев/РИА Новости

Режим ЧС введут в Калининградской области из-за последствий майских заморозков, в результате которых было уничтожено примерно 60% урожая плодово-ягодных культур, заявил министр сельского хозяйства региона Артем Иванов. Запись его выступления доступна на странице ведомства во «ВКонтакте».

Министр подчеркнул, что сейчас проект указа о введении режима ЧС находится на согласовании и будет подписан уже на этой неделе.

По словам Иванова, в регионе не наблюдалось такой холодной погоды в мае уже 34 года. В прошлом месяце дневная температура была ниже нормы, а ночные заморозки длились с 6 по 13 мая во время активной вегетации сельхозкультур.

До этого губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что нулевую ставку вывозной пошлины установят на экспорт зерна, выращенного в регионе, до конца текущего года. Благодаря этому у аграриев из Калининградской области появилась возможность повысить свой экспортный потенциал, что в случае успеха поспособствует устойчивому развитию отрасли растениеводства в регионе, отметил глава области.

Ранее в России заморозки уничтожили 12% посевов сахарной свеклы.

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