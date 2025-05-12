В России заморозки уничтожили 12% посевов сахарной свеклы

Перепады температур в России привели к тому, что от заморозков пострадало 120 тыс. га сахарной свеклы из более чем 1 млн га посеянных, пишут «Известия».

Председатель правления Союза сахаропроизводителей РФ Андрей Бодин заявил, что аграриям придется пересеять 12% посевов. Как уточняется, больше всего от заморозков пострадала сахарная свекла в Белгородской, Липецкой и Курской областях.

«Мы никаких рисков для урожая и обеспечения страны сахаром не видим», — отметил Бодин.

В Союзе садоводов России заявили, что пока рано подводить итоги заморозков, поскольку они еще продолжаются, и напомнили, что страна находится в зоне рискованного земледелия и в похолодании нет ничего удивительного. В Минсельхозе сообщили, что уведомили аграриев об угрозе заморозков и поручили им принять необходимые меры.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в регионах центра европейской части России в мае будут заморозки. По его словам, необычно сильное похолодание произойдет в самой западной точке страны — в Калининградской области. Там температура воздуха опустится до -5°C. Во Владимирской, Смоленской, Костромской, Рязанской и Тульской, Московской, Калужской, Брянской, Ярославской и Тверской областях заморозки ночью и утром ожидаются до минус -3°C.

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