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Умер армянский актер Гуж Манукян

Армянский актер Гуж Манукян скончался в возрасте 88 лет
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Арменфильм

Народный артист Армении, актер Гуж Манукян умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил союз театральных деятелей Армении, пишет Telegram-канал Armenia Today.

Причина смерти артиста не раскрывается.

Манукян родился в 1937 году в Ленинакане (сейчас Гюмри). После окончания актерского отделения Ереванского художественно-театрального института устроился в Ереванский академический театр драмы имени Капланяна. В 1980 году Манукяну было присвоено звание «Народный артист Армянской ССР». Актер снялся более чем в 20 фильмах, самые известные из которых «Звезда надежды», «Песнь прошедших дней», «Всадник, которого ждут».

22 мая в США на 92-м году жизни скончался актер Джеймс Паттерсон, исполнивший роль темнокожего малыша в советском фильме «Цирк». Близкая подруга артиста подтвердила, что в момент смерти он находился в доме престарелых.

По данным газеты The New York Times, Паттерсон, будучи сыном американского кинодекоратора и украинской художницы, стал символом расового единства в СССР, появившись в культовой картине Григория Александрова.

Ранее артист «Театра.doc» Сергей Букреев скончался во время антракта спектакля.

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