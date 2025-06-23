Артист «Театра.doc» Сергей Букреев скончался во время антракта спектакля

Актер «Театра.doc» Сергей Букреев скончался в воскресенье, у артиста произошел сердечный приступ, во время антракта он упал без сознания. Об этом сообщили в группе театра во «ВКонтакте».

«Умер Сергей Букреев, замечательный артист и особенный, очень хороший человек. Большой, яркий, громкий, и бесконечно преданный театру как великой и веселой игре», — сообщили там.

У артиста случился сердечный приступ во время спектакля. В тот вечер он, как и раньше, играл свою роль в «Палачах» по Мартину МакДонаху (Abbey Players). Во время антракта актер вышел на улицу, ему стало плохо, мужчина потерял сознание. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти Сергея не удалось.

В этот же день сообщалось, что российский актер Евгений Стратан ушел из жизни 12 мая 2025 года в возрасте 56 лет. Артист скончался у себя на родине — в Молдавии. Известно, что недавно артист перенес инсульт. У него было множество ролей в российских сериалах, в том числе в «Бандитском Петербурге».

Ранее умер участник группы «АукцЫон» после продолжительной борьбы с раком.