В США скончался актер, сыгравший Малыша в советском фильме «Цирк»

Актер Джеймс Паттерсон, сыгравший в советском фильме «Цирк», скончался в 91 год

Актер Джеймс Паттерсон, исполнивший роль темнокожего малыша в советском фильме «Цирк», скончался в Вашингтоне (США). Об этом сообщила газета New York Times.

Паттерсон умер 22 мая в возрасте 91 года.

Близкая подруга актера подтвердила, что в момент смерти он находился в доме престарелых.

В материале газеты говорится о том, что Паттерсон, будучи сыном американского кинодекоратора и украинской художницы, стал символом расового единства в СССР, появившись в культовой картине Григория Александрова.

По окончании Великой Отечественной войны он отучился в военно-морском училище и отправился служить офицером-подводником в составе советской армии. Позднее, уволившись в запас, он поступил в Литературный институт и занялся написанием поэзии и прозы, а в 1994 году Паттерсон вместе с матерью эмигрировал в США.

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