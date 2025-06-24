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В Минздраве поддержали инициативу ввести пять «дней трезвости» в России

Минздрав РФ поддержал идею ввести дни трезвости
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Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Минздрав России поддержал инициативу ввести в России «дни трезвости», в которые будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом сообщает Life.

Так, ограничения могут распространить на 25 мая (Последний звонок), 28 июня (Выпускные вечера), 8 июля (День семьи, любви и верности), 1 сентября (День знаний) и 3 октября (Всемирный день трезвости). Многие регионы уже ввели подобные запреты. Так, 33 из них запретили продажу в праздник последнего звонка, 52 — в День знаний, 15 — на выпускные вечера, 8 — в День семьи, любви и верности и 13 — во Всероссийский день трезвости (11 сентября).

В ведомстве подчеркнули, что такая практика поможет снизить потребление алкоголя до 2030 года в рамках госполитики. Окончательное решение о введении общефедерального запрета пока не принято. При этом регионы смогут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

В конце мая общественная организация «Зов народа» обратилась в Минздрав и Госдуму с предложением ввести «дни трезвости». Авторы идеи ориентировались на опыт Белоруссии, где уже ввели подобные ограничения в некоторых регионах. В эти дни также предлагается проводить консультации с врачами, лекции о вреде алкоголя и другие мероприятия.

Ранее власти Подмосковья предупредили о новых ограничениях на продажу алкоголя.

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