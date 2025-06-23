Власти Подмосковья предупредили о новых ограничениях на продажу алкоголя

Московская областная дума 26 июня рассмотрит в первом чтении законопроект об ограничении времени продажи алкоголя в точках общественного питания, расположенных во дворах многоквартирных домов и на прилегающих территориях. Об этом в интервью агентству городских новостей «Москва» сообщил глава регионального парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, в 2024 году был введен федеральный закон, который дал субъектам России право ограничивать продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

«С 1 сентября в Московской области в общепите в МКД будет запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 8:00», — заявил он.

Брынцалов отметил, что по просьбам жителей магазины с выходом во двор также не смогут продавать спиртную продукцию. По его словам, при введении подобных ограничений существуют риски, что освободившиеся после закрытия точек продаж помещения могут занять «псевдокафе». Законопроект предполагает пресечение подобных лазеек. В тексте проекта говорится, что продажа алкогольных напитков в общепите, расположенном в многоквартирных домах со входом во двор, будет разрешена только в период с 13:00 до 15:00.

Глава регионального парламента отметил, что комплекс нововведений направлен на создание безопасной и комфортной атмосферы для жителей Московской области.

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