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В России призвали ввести пять «дней трезвости»

Организация «Зов народа» призвала ввести в России дни трезвости
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Shutterstock

В России призвали ввести «дни трезвости» и запретить продажу алкогольной продукции в конкретные даты. С таким предложением в Минздрав и Госдуму обратилась общественная организация «Зов народа», передает Life.

В частности, запрет предлагается распространить на 25 мая (День последнего звонка), 28 июня (школьные выпускные), 8 июля (День семьи, любви и верности), 1 сентября (День знаний) и 3 октября (Всемирный день трезвости). Авторы идеи ориентировались на опыт Белоруссии, где уже ввели подобные ограничения в некоторых регионах.

По мнению организации, это позволит популяризировать здоровый образ жизни и послужит профилактикой алкоголизма, особенно среди молодежи. В эти дни также предлагается проводить консультации с врачами, лекции о вреде алкоголя и другие мероприятия.

«Считаем, что принятие данной инициативы будет способствовать укреплению здоровья нации, снижению уровня преступности, связанной с употреблением алкоголя, и формированию ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих», — говорится в тексте обращения.

Исследователи из Калифорнийского института Scripps Research до этого сообщили, что препарат под названием ФДЭ-4 для лечения псориаза и псориатического артрита может бороться с алкогольной зависимостью.

Ранее ученые выяснили, что препарат от алкоголизма может спасать жизни при тяжелых травмах.

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