На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ опровергли сообщения о массовом спросе на туры в Иран среди граждан

АТОР: сообщения о спросе на туры в Иран не соответствуют действительности
close
Vahid Salemi/AP

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о резком росте популярности туров в Иран среди россиян. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным АТОР, в 2024 году с туристической целью Иран посетили всего 5,6 тысячи россиян, что на 34% меньше, чем в 2022 году (8,6 тысячи) и 2023 году (13,1 тысячи).

14 мая генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что рост интереса россиян к путешествиям в Иран вряд ли спровоцирует большой турпоток из России. По его словам, поездка в Иран представляет из себя другой формат туризма, интересный не пляжным отдыхом, а древней культурой и достопримечательностями.

До этого обозреватель «Газеты.ru» Матвей Куприянов писал о том, где лучше отдохнуть на Каспийском море в 2025 году.

Ранее сообщалось, что российские туристы не захотели досрочно покидать Иран в связи с атакой Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами