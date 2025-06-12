Первый прямой рейс из Москвы прибыл в израильский курортный город

В израильский Эйлат прибыл первый после пандемии прямой рейс из Москвы

Первый после пандемии прямой рейс, выполненный авиакомпанией Red Wings, прибыл из Москвы в курортный город Эйлат в Израиле. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет вылетел из столичного аэропорта Жуковский и приземлился в международном аэропорту Рамон в Эйлате.

5 июня стало известно, что иностранные авиакомпании задумались о переводе части рейсов из Москвы в Санкт-Петербург. В газете «Ведомости» уточнили, что перевозчики пересматривают программы регулярных рейсов на территорию РФ в том числе из-за неоднократного введения ограничений на работу столичных аэропортов в связи с угрозой атак дронов. Вторая причина — огромное число пассажиров, которые вылетают по международным направлениям из Москвы, но приезжают туда из Санкт-Петербурга.

25 апреля директор департамента Министерства туризма Израиля в России Владимир Шкляр сообщил, что к июню количество авиарейсов из России в Израиль удвоится.

Ранее в Росавиации рассказали, что РФ и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между столицами.