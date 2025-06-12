На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первый прямой рейс из Москвы прибыл в израильский курортный город

В израильский Эйлат прибыл первый после пандемии прямой рейс из Москвы
close
Depositphotos

Первый после пандемии прямой рейс, выполненный авиакомпанией Red Wings, прибыл из Москвы в курортный город Эйлат в Израиле. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет вылетел из столичного аэропорта Жуковский и приземлился в международном аэропорту Рамон в Эйлате.

5 июня стало известно, что иностранные авиакомпании задумались о переводе части рейсов из Москвы в Санкт-Петербург. В газете «Ведомости» уточнили, что перевозчики пересматривают программы регулярных рейсов на территорию РФ в том числе из-за неоднократного введения ограничений на работу столичных аэропортов в связи с угрозой атак дронов. Вторая причина — огромное число пассажиров, которые вылетают по международным направлениям из Москвы, но приезжают туда из Санкт-Петербурга.

25 апреля директор департамента Министерства туризма Израиля в России Владимир Шкляр сообщил, что к июню количество авиарейсов из России в Израиль удвоится.

Ранее в Росавиации рассказали, что РФ и Монголия работают над возобновлением авиасообщения между столицами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами