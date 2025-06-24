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СК установил командиров ВСУ, причастных к вывозу жителей Курской области на Украину

СК: вывозом курян на Украину руководили командиры ВСУ Москалев и Дмитрашевский
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РИА Новости

Следственный комитет (СК) России установил личности командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые руководили незаконным вывозом мирных жителей из Курской области в Сумскую. В их числе военный комендант генерал-майор Эдуард Москалев, а также пресс-офицер комендатуры полковник Алексей Дмитрашковский, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко уточнила, что причастность Москалева и Дмитрашковского к захвату заложников в Курской области и вывозе их с территории РФ была установлена в ходе расследования, проведенного СК совместно с ФСБ России. Их подозревают в совершении преступлений по статьям о теракте и захвате заложников.

По данным СК РФ, под командованием Москалева и Дмитрашковского бойцы ВСУ в городе Суджа Курской области захватили в заложники мирных жителей, а затем вывезли их на Украину и незаконно удерживали до мая 2025 года в Сумской области. На данный момент устанавливается местонахождение подозреваемых.

В рамках расследования уголовного дела военные следователи допрашивают мирных жителей, пострадавших от действий украинских военных, и устанавливают обстоятельства их вывоза с РФ. Определяется степень тяжести причиненного вреда здоровью потерпевших.

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