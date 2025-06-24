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Пятилетняя девочка сломала руку в петербургском детском саду

В Петербурге пятилетняя девочка сломала руку в детском саду
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Depositphotos

В Петербурге ребенок получил перелом руки в детском саду. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 23 июня в детском саду на улице Комсомола. По предварительным данным, пятилетняя девочка неудачно упала на руку, что привело к травме.

Пострадавшую доставили в детскую больницу №19 имени Раухфуса, где медики диагностировали у нее закрытый перелом локтевой кости. После наложения гипса ребенка отпустили домой.

До этого стало известно, что детский сад в Липецкой области заплатит 350 тысяч семье ребенка, который разбил себе лицо на прогулке. Воспитатели не смогли предотвратить падение, и дошкольник получил перелом нижней челюсти. Он перенес операцию и долго восстанавливался после случившегося. Также дошкольную организацию обязали компенсировать ущерб в размере 35 тыс. рублей.

Ранее ребенок получил тяжелые травмы в детском саду под Челябинском.

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