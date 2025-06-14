Ребенок получил тяжелые травмы в детском саду под Челябинском

В Копейске ребенок получил ожоги ног в детском саду по вине воспитателя, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Весной жительница Копейска пришла на прием к прокурору и рассказала, что ее сын, родившийся в 2022 году, получил ожог 1 степени обеих ступней ног, когда находился в детском саду. Все произошло в феврале этого года по вине младшего воспитателя. Мальчику была оказана медицинская помощь.

После прокурорской проверки сотрудника дошкольного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности и отстранили от работы в детьми.

«Кроме того, по иску прокурора суд взыскал с дошкольного учреждения в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в сумме 90 тыс. рублей. Исполнение судебного решения поставлено в прокуратуре области на контроль», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее воспитательница из Новой Москвы, по вине которой ребенок сжег пищевод, избежала тюрьмы.