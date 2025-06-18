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Российский детсад заплатит семье воспитанника за сломанную на прогулке челюсть

Детсад в Липецкой области заплатит 350 тысяч семье разбившего лицо ребенка
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Shutterstock

В Липецкой области детский сад обязали заплатить за травму воспитанника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Прокуратуре стало известно, что воспитанник детсада в Чаплыгинском районе упал и разбил себе лицо во время прогулки в детсаду. Воспитатели не смогли предотвратить падение, и дошкольник получил перелом нижней челюсти. Он перенес операцию и долго восстанавливался после случившегося.

В интересах пострадавшего прокурор обратился в суд с иском и потребовал взыскать в пользу семьи ребенка 1 млн рублей. Хотя судья установил, что воспитатели и администрация учреждения не обеспечили безопасность мальчика, требования прокурора были удовлетворены лишь частично.

Теперь детсад должен выплатить родителям воспитанника 350 тыс. в качестве компенсации морального вреда и компенсировать ущерб в размере 35 тыс. рублей.

Ранее ребенок получил тяжелые травмы в детском саду под Челябинском.

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