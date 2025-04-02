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В Забайкалье задержали начальника исправительной колонии

СК: в Забайкалье за превышение полномочий задержали начальника колонии
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Забайкалье за превышение должностных полномочий задержали начальника одной из исправительных колоний. Об этом сообщает региональное управление СК России в своем Telegram-канале.

По версии следствия, один из заключенных по требованию руководителя колонии купил для нужд учреждения различные материалы и оборудование. Сейчас следователи устанавливают сумму нанесенного заключенному ущерба.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из иной заинтересованности»). Материалы для расследования предоставили сотрудники управления ФСБ совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по Забайкальскому краю.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

5 марта стало известно, что в Екатеринбурге по подозрению во взятке задержали полковника Марата Кабирова — помощника начальника ГУФСИН по соблюдению прав заключенных. Вместе с ним по делу проходит глава региональной ОНК Кирилл Васильченко. По данным СМИ, Васильченко был посредником и передал Кабирову взятку, чтобы смягчить условия содержания одному из заключенных. По другой версии, деньги предназначались, чтобы помочь освободить этого человека по УДО.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили экс-майора, организовавшую незаконную миграцию.

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