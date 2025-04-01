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Экс-майор из Екатеринбурга отправится в колонию за организацию незаконной миграции

В Екатеринбурге осудили экс-майора, организовавшую незаконную миграцию
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Свердловский областной суд

В Екатеринбурге осудили бывшую сотрудницу полиции, которая занималась организацией незаконной миграции. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал экс-майора виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч.2 ст.286 и п.п. «а», «в» ч.2 ст. 322.1 УК РФ. Ее уличили в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции граждан иностранного государства. Женщина признала свою вину и заключила со следствием досудебное соглашение.

Бывшей сотруднице МВД РФ назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти на два с половиной года. Также ее лишили звания майора.

Ранее против сотрудников миграционной службы в Калининградской области возбудили дело.

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