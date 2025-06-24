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Россиянин поспорил с мигрантом о его пользе и попал на видео

Россиянин жестко поговорил с мигрантом, его сняли на видео
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Кадр из видео/vserusskienovosti/Telegram

Россиянин жестко поговорил с бородатым мигрантом о его пользе. Видео опубликовал Telegram-канал «Русские новости».

«Вы террорист? У вас внешний вид террориста, радикального исламиста из «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций). Вы должны ходить здесь, прижав уши», — заявил герой ролика иностранцу после того, как тот ответил, что ведет в России предпринимательскую деятельность.

В процессе разговора выяснилось, что мигрант приехал из Таджикистана. Россиянин на это ответил, что иностранец не прижился у себя на родине и приехал в чужую страну со своей религией.

Мужчина, начавший беседу, подчеркнул, что мигранта пустили в РФ «добрые русские люди».

Накануне Юлия Флоринская, научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС рассказала, что число трудовых мигрантов в России уменьшилось практически в два раза по сравнению с показателями десятилетней давности. По ее словам, начиная с 2015 года наблюдается постепенное сокращение числа мигрантов. Это может быть связано с экономическим спадом и значительным ростом курса доллара.

Ранее спецпредставитель президента рассказал, как мигранту стать «полугражданином» России.

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