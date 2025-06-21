Спецпредставитель президента рассказал, как мигранту стать «полугражданином» России

Мигрант в России, получающий трудовую визу, должен становиться «полугражданином», заявил в интервью «Газете.Ru» специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Однако он считает, что миграционную политику нужно ужесточить.

«Если он хочет сразу жить в стране, то пусть получает трудовую визу. Тогда он может приезжать свободно с женой, с детьми, детей можно устраивать в школу. Но требования еще выше. Он должен уже язык знать, он должен полностью пройти медицинский чек-ап. Ну, то есть он должен уже становиться полугражданином, так скажем, частью гражданских прав должен обладать. Но для этого он должен знать российское законодательство, он должен знать базово российский язык, его дети должны знать язык», — отметил Титов.

По его мнению, миграционная политика в России должна быть значительно жестче и ближе к международным стандартам. Титов считает, что иностранные граждане, приезжающие на работу, должны заранее заключать контракт с работодателем еще до въезда в страну. При этом работодатель должен нести полную ответственность за мигранта, а сам работник не должен иметь права сменить работодателя внутри России — в случае расторжения контракта он должен покинуть страну. Титов подчеркнул, что такие мигранты не должны иметь права привозить с собой членов семьи. Контракт можно продлевать ежегодно, но только на тех же условиях.

В то же время Титов признал, что Россия не может обойтись без мигрантов.

«Мы немножко притормозили. Но даже в сегодняшней ситуации без мигрантов нам не обойтись. Потребность рабочей силы оценивается в 5-6 миллионов как минимум, но при этом мы, конечно, прежде всего заинтересованы в базовых профессиях. Сегодня некому работать на полях, некому работать на заводах, некому работать официантами в ресторанах. Огромный дефицит. Вы не представляете, что сегодня найти сотрудника. И поэтому многие сегодня сдерживают развитие именно из-за этого. Не могут инвестировать дальше. Хотя у нас есть еще одна проблема, конечно. Это ключевая ставка ЦБ, но без мигрантов мы не обойдемся», — заключил Титов.

Ранее сообщалось, что власти России поменяют подход к привлечению мигрантов.