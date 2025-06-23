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В России стало меньше мигрантов

Демограф Флоринская: трудовых мигрантов в России стало в два раза меньше
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Telegram-канал «Петербургская полиция»

Число трудовых мигрантов в России уменьшилось практически в два раза по сравнению с показателями десятилетней давности. Об этом сообщила в интервью «Ленте.ру» Юлия Флоринская, научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС.

Согласно данным МВД и открытым источникам, в 2013–2014 годах в России находилось около 6–7 миллионов трудовых мигрантов в среднем за год. В настоящее время в стране проживают около 2–3,5 миллиона мигрантов, что в два раза меньше.

По словам Флоринской, начиная с 2015 года наблюдается постепенное сокращение числа мигрантов. Это может быть связано с экономическим спадом и значительным ростом курса доллара. В этот же период были внесены ощутимые изменения в российское законодательство о миграции, что осложнило и удорожило для иностранцев доступ к рынку труда, способствуя их постепенному оттоку, добавила эксперт.

Ранее спецпредставитель президента рассказал, как мигранту стать «полугражданином» России.

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