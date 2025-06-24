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Стало известно о реакции на освежевание барана мигрантами на детской площадке в Москве

Освежевавших барана на детской площадке в Москве мигрантов выселят
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Освежевавших барана на детской площадке в Москве мигрантов выселят. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram-канале со ссылкой на местного жителя.

«Знаю, что о вчерашней ситуации уже сообщили собственнику квартиры, где живут мигранты. Он решил их выселить после случившегося, надеюсь, они скоро съедут», — заявил он.

Источник издания добавил, что около полугода назад один из этих мигрантов приставал к местной жительнице, предлагая ей раздеться. В публикации отмечается, что после освежевания туши мигранты не убрали за собой кровь с детской площадки.

Инцидент произошел в ЖК «Ирландский квартал». Местные жители засняли, как мигранты разделывают тушу барана, подвесив его на турник. О причинах такого поведения не сообщается.

Ситуацию прокомментировали в ЛДПР. Представители партии подчеркнули, что такие действия травмируют окружающих. Там также добавили, что будут добиваться запрета на подобные действия в пределах жилых домов и в местах общего пользования в многоквартирных постройках.

Ранее полиция начала проверку в Новой Москве после раздела барана на детской площадке.

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