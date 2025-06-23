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Мигранты разделали барана на детской площадке ЖК в Новой Москве

В Новой Москве иностранцы разделали барана на детской площадке
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czjonyyy/Shutterstock/FOTODOM

В Троицком административном округе иностранцы разделали барана на детской площадке на глазах у местных жителей. Видео произошедшего публикует Telegram-канал «Многонационал».

Инцидент произошел в ЖК «Ирландский квартал», местные жители заметили на детской площадке четырех мужчин. Иностранцы занимались разделыванием туши барана, подвесив его за конечности на турнике.

Обратились ли жители ЖК в управляющую компанию и правоохранительные органы, чтобы пресечь нарушение, неизвестно.

До этого в Подмосковье полицейские накрыли цех, где незаконно проживали и работали 35 мигрантов. 40-летний генеральный директор фирмы и его 49-летний заместитель незаконно привлекли иностранцев к работе и незаконно организовали им проживание на работе. Правоохранители завели уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ. Одного из фигурантов отправили под домашний арест, второго заключили под стражу, добавили в МВД.

Ранее суд в Татарстане арестовал мигранта, получившего сертификат на квартиру.

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