В ЛДПР пообещали не допустить превращения дворов в «мясокомбинаты для мигрантов»

В ЛДПР призвали запретить убой скота мигрантами рядом с жилыми домами

В ЛДПР пообещали разобраться с инцидентом в Новой Москве, в ходе которого мигранты устроили забой барана на детской площадке ЖК «Ирландский квартал». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе политического объединения, уточнив, что уже направили заявление в полицию.

В партии указали, что подобные действия травмируют психику местных жителей. Также в ЛДПР напомнили, что еще в 2011 году разрабатывали законопроект, ограничивающий перечень мест для жертвоприношений, а также предусматривающий штрафы за нарушение предписаний.

«Чтобы раз и навсегда прекратить превращение наших дворов в мясокомбинаты для мигрантов, ЛДПР предлагает разработать ветеринарные правила убоя скота для личных целей потребления. Мы будем добиваться запрета на указанные действия в пределах жилых построек, а также в местах общего пользования многоквартирных домов», — заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

23 июня в сети появилось видео, на котором в Троицком административном округе Новой Москвы мигранты устроили забой барана на детской площадке во дворе ЖК «Ирландский квартал». На опубликованных кадрах зафиксировано, как несколько человек разделывают висящую на турнике тушу. Инцидент вызвал негативную реакцию местных жителей.

Ранее на видео попала прогулка барана в розовом ошейнике по центру Москвы.