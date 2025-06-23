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Полиция проводит проверку в Новой Москве после раздела барана на детской площадке

В Новой Москве проводят проверку после инцидента с бараном на детской площадке
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Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента с бараном в Новой Москве. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на главу управы Краснопахорского района города Юрия Няньчура.

По его словам, место, где произошел инцидент, предназначено для сушки белья, это не детская площадка.

«Сейчас УВД занимается этим вопросом. Скорее всего, пресс-служба нашей управы обратилась по поводу этого инцидента», – рассказал Няньчур.

Инцидент произошел в ЖК «Ирландский квартал». Местные жители засняли, как мигранты разделывают тушу барана, подвесив его на турник. О причинах такого поведения не сообщается.

Ситуацию прокомментировали в ЛДПР. Представители партии подчеркнули, что такие действия травмируют окружающих. Там также добавили, что будут добиваться запрета на подобные действия в пределах жилых домов и в местах общего пользования в многоквартирных постройках.

Ранее массовая драка с нелегалами произошла в петербургском баре.

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