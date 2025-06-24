В России резко выросло число обращений к ветеринарам из-за падений кошек с высоты

С наступлением лета в России резко выросло количество обращений к ветврачам из-за падения кошек из окон. Жителям нужно не забывать закрывать окна, чтобы обезопасить своего питомца — иногда даже падения со второго этажа хватает, чтобы он серьезно покалечился, отметил в беседе с 360.ru ветеринар и зоопсихолог Андрей Шевелёв.

По словам специалиста, кошки падают из окон круглый год, но летом тревожная статистика набирает обороты.

«В 2025 году ожидается прирост около 20-25% по сравнению с предыдущим», — отметил он.

Происходят подобные несчастные случаи из-за того, что хозяева забывают закрывать окна, а животные хотят погулять на улице — особенно, если это молодой и некастрированный питомец. Также они активно охотятся за насекомыми, а иногда — пугаются громких звуков и бегут к окну.

В природе кошки не боятся падения с деревьев, так как могут зацепиться даже одним когтем, однако в условиях современной квартиры это опасно — они не готовы к тому, что за пластиковое окно и стекло зацепиться невозможно. Важно учитывать, что даже если раньше животное падало из окна и выжило, это не научит его в следующий раз избегать окна, предупредил ветеринарный врач-хирург высшей категории Михаил Шеляков.

«Они как трех-четырехлетние дети по интеллекту. Те же тоже падают из окон. А эти животные любопытные, могут прыгнуть за кем-то, просто не рассчитать свою силу. Поэтому надеяться на то, что кошка умная, не стоит. За ней нужно следить, ведь достаточно одного мига, чтобы сорваться», — подчеркнул эксперт.

Последствия падения зависят от высоты, места приземления, веса и шерсти кошки. Так, у маленьких и пушистых котят шансов выжить больше, чем у более тяжелых и гладкошерстных. Однако бывает, что даже при падении со второго этажа животные сильно калечатся, так как чаще всего падают на землю они носом или задней частью, пояснил ветврач.

«В итоге переломанные ноги, челюсти, позвоночники, разбитые органы. Если шерстяной выживает, то длина его жизни резко сокращается», — добавил ветеринар.

Лучше всего использовать для окон сетки-антикошки, так как вертикальное проветривание тоже очень опасно — питомцы пытаются вылезти в отверстие и застревают там, что чаще всего приводит к летальному исходу, заключил ветврач.

До этого ветеринары объяснили, что кошек нельзя поить молоком — это может привести к рвоте, боли в желудке и вздутию, так как большинство взрослых особей не переносят лактозу. При регулярном употреблении эти симптомы могут вызвать более серьезные проблемы со здоровьем, включая обезвоживание и истощение организма.

Ранее ученые развеяли миф о кошачьем ожирении из-за ранней кастрации.