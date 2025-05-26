Ветеринар объяснила, почему кошек нельзя поить молоком

Ветеринар рассказала, что от молока у кошек могут быть проблемы с желудком

Ветеринар из Австралии объяснила, почему кошек нельзя поить молоком, пишет Daily Mail.

По словам Джулии Хеннинг из Школы зоотехники и ветеринарии Университета Аделаиды, большинство взрослых кошек являются лактозонетерпимыми, то есть их организм не способен переваривать лактозу — сахар, содержащийся в молоке. После завершения периода лактации выработка фермента лактазы, необходимого для расщепления этого сахара, прекращается.

Поэтому употребление коровьего молока этими животными может привести к рвоте, боли в желудке и вздутию. При регулярном употреблении эти симптомы могут вызвать более серьезные проблемы со здоровьем, включая обезвоживание и истощение организма.

Несмотря на риск, многим кошкам действительно нравится вкус молока. Это связано с тем, что оно содержит жиры и белки, которые животным интуитивно хочется попробовать. Однако эксперты подчеркивают: это не значит, что молоко полезно или безопасно.

«Молочные продукты не входят в естественный рацион кошек. Даже если кошка любит вкус молока, оно скорее всего вызовет дискомфорт и проблемы со здоровьем», — заявила эксперт по животным Джулия Хеннинг.

Хеннинг считает, что вместо молока кошкам лучше всего давать чистую питьевую воду. Она является важнейшей частью их рациона и помогает поддерживать здоровье почек и мочевыводящих путей.

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