На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеринар объяснила, почему кошек нельзя поить молоком

Ветеринар рассказала, что от молока у кошек могут быть проблемы с желудком
close
Shutterstock/Andrei Metelev

Ветеринар из Австралии объяснила, почему кошек нельзя поить молоком, пишет Daily Mail.

По словам Джулии Хеннинг из Школы зоотехники и ветеринарии Университета Аделаиды, большинство взрослых кошек являются лактозонетерпимыми, то есть их организм не способен переваривать лактозу — сахар, содержащийся в молоке. После завершения периода лактации выработка фермента лактазы, необходимого для расщепления этого сахара, прекращается.

Поэтому употребление коровьего молока этими животными может привести к рвоте, боли в желудке и вздутию. При регулярном употреблении эти симптомы могут вызвать более серьезные проблемы со здоровьем, включая обезвоживание и истощение организма.

Несмотря на риск, многим кошкам действительно нравится вкус молока. Это связано с тем, что оно содержит жиры и белки, которые животным интуитивно хочется попробовать. Однако эксперты подчеркивают: это не значит, что молоко полезно или безопасно.

«Молочные продукты не входят в естественный рацион кошек. Даже если кошка любит вкус молока, оно скорее всего вызовет дискомфорт и проблемы со здоровьем», — заявила эксперт по животным Джулия Хеннинг.

Хеннинг считает, что вместо молока кошкам лучше всего давать чистую питьевую воду. Она является важнейшей частью их рациона и помогает поддерживать здоровье почек и мочевыводящих путей.

Ранее владельцам домашних животных объяснили, как ухаживать за их шерстью в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами