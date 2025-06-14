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В России вырастут тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию в среднем по России вырастут на 12,6% с 1 июля
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Unsplash

С 1 июля тарифы на электроэнергию в среднем по России вырастут на 12,6%, что значительно выше ожидаемой инфляции. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам депутата Государственной думы Юрия Станкевича, на строительство и обновление объектов генерации до 2042 года требуется более 40 трнл рублей, а на развитие электросетевого хозяйства — еще 16 трлн рублей. Из-за этого цены на электричество для населения страну растут.

Недофинансирование было связано с тем, что генерация и сетевой комплекс существовали в отрыве от рынка, отметил парламентарий.

Ждать остановки роста тарифов не следует ни населению, ни бизнесу. Россиянам предстоит забыть нарратив о дешевых ресурсах и начать рационально потреблять их, высказал мнение ведущий ТГ-канала Energy Today Андрей Романчук.

Ранее в Банке России обеспокоились повышением тарифов ЖКУ.

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