«Обокрал и надругался»: в Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападении на девушку

В Москве задержали мужчину, который обокрал в авто девушку и надругался над ней

В Москве правоохранители задержали подозреваемого, который совершил сразу два преступления в отношении местной жительницы. Возбуждены дела по статьям «Иные действия сексуального характера» и «Кража» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления Следственного комитета РФ.

Как предварительно установили следователи, 10 июня фигурант, находясь в автомобиле, сначала похитил у пассажирки деньги и мобильный телефон, а затем, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, надругался над ней.

После случившегося потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

До этого сообщалось о том, что в Подмосковье мигрант похитил девушку и задавил ее парня на скорости 120 км/ч, который приехал ее спасать.

Ранее в Казани таксист пытался увезти двух девушек в неизвестном направлении, они выпрыгнули из машины.